SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde die SGS SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SGS SA-Aktie betrug an diesem Tag 115.68 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.864 SGS SA-Papiere. Die gehaltenen SGS SA-Papiere wären am 07.08.2026 83.89 CHF wert, da der Schlussstand 97.04 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.11 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 19.15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch