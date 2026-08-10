SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentable SGS SA-Anlage?
|
10.08.2026 10:02:24
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren SGS SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die SGS SA-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SGS SA-Aktie betrug an diesem Tag 115.68 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.864 SGS SA-Papiere. Die gehaltenen SGS SA-Papiere wären am 07.08.2026 83.89 CHF wert, da der Schlussstand 97.04 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16.11 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von SGS SA bezifferte sich zuletzt auf 19.15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu SGS SA
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: mittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in SGS SA von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SIX-Handel SLI zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Wert SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SGS SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
29.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
27.07.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt zum Ende des Montagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu SGS SA
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.