SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SGS SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SGS SA-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SGS SA-Papiers betrug an diesem Tag 85.24 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das SGS SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117.316 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 11.09.2026 auf 92.28 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’825.90 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 8.26 Prozent.

SGS SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.22 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch