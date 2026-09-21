SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SGS SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das SGS SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SGS SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 81.74 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hat, hat nun 1.223 Anteile im Depot. Die gehaltenen SGS SA-Anteile wären am 18.09.2026 113.82 CHF wert, da der Schlussstand 93.04 CHF betrug. Damit hätte sich die Investition um 13.82 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete SGS SA eine Marktkapitalisierung von 18.38 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch