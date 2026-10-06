SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor einem Jahr verdient

Das SFS-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die SFS-Aktie an diesem Tag 111.60 CHF wert. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die SFS-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 89.606 SFS-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 05.10.2026 12’526.88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 139.80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 25.27 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von SFS belief sich zuletzt auf 5.41 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch