Am 24.11.2016 wurden SFS-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der SFS-Aktie betrug an diesem Tag 79.20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.263 SFS-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 23.11.2026 auf 144.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 182.32 CHF wert. Damit wäre die Investition 82.32 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete SFS eine Marktkapitalisierung von 5.56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch