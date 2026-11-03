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|Lohnendes SFS-Investment?
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03.11.2026 10:02:17
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen SFS-Investment verdienen können.
Vor 1 Jahr wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108.40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SFS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.923 SFS-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 141.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130.26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.26 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von SFS belief sich jüngst auf 5.45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu SFS AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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