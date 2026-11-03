SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108.40 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SFS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.923 SFS-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 141.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 130.26 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.26 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von SFS belief sich jüngst auf 5.45 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch