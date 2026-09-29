SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen SFS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Das SFS-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 77.15 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SFS-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12.962 SFS-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’767.98 CHF, da sich der Wert einer SFS-Aktie am 28.09.2026 auf 136.40 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 76.80 Prozent.
Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 5.27 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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