SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in SFS eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 5 Jahren wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 130.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die SFS-Aktie investiert hätte, hätte er nun 76.864 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (130.60 CHF), wäre das Investment nun 10’038.43 CHF wert. Mit einer Performance von +0.38 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle SFS-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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