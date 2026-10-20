SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SFS-Anteile an diesem Tag 125.90 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 7.943 SFS-Papiere. Die gehaltenen SFS-Anteile wären am 19.10.2026 1’111.99 CHF wert, da der Schlussstand 140.00 CHF betrug. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’111.99 CHF entspricht einer Performance von +11.20 Prozent.

SFS wurde am Markt mit 5.42 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch