SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SFS gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden SFS-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren SFS-Anteile an diesem Tag 125.90 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 7.943 SFS-Papiere. Die gehaltenen SFS-Anteile wären am 19.10.2026 1’111.99 CHF wert, da der Schlussstand 140.00 CHF betrug. Die Steigerung von 1’000 CHF zu 1’111.99 CHF entspricht einer Performance von +11.20 Prozent.
SFS wurde am Markt mit 5.42 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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