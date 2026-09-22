SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der SFS-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das SFS-Papier bei 129.80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das SFS-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.770 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 104.93 CHF, da sich der Wert eines SFS-Anteils am 21.09.2026 auf 136.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4.93 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für SFS eine Börsenbewertung in Höhe von 5.20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch