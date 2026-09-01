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SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131

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Lukrativer SF Urban Properties-Einstieg? 01.09.2026 10:02:33

SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel hätte eine SF Urban Properties-Kapitalanlage von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Anlegern gebracht.

SF Urban Properties
100.94 CHF 0.08%
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Das SF Urban Properties-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 103.00 CHF. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hat, hat nun 97.087 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’902.91 CHF, da sich der Wert eines SF Urban Properties-Papiers am 31.08.2026 auf 102.00 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 0.97 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete SF Urban Properties eine Marktkapitalisierung von 340.22 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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