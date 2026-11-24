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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SF Urban Properties-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das SF Urban Properties-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 99.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10’000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 101.010 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 100.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10’151.52 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.52 Prozent angezogen.
SF Urban Properties wurde jüngst mit einem Börsenwert von 337.05 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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