SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SF Urban Properties-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 20.10.2023 wurde das SF Urban Properties-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 83.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SF Urban Properties-Aktie investiert, befänden sich nun 1.205 SF Urban Properties-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen SF Urban Properties-Anteile wären am 19.10.2026 121.69 CHF wert, da der Schlussstand 101.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21.69 Prozent angezogen.
Alle SF Urban Properties-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 343.02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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