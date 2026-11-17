Heute vor 3 Jahren wurden SF Urban Properties-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 88.50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.299 SF Urban Properties-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen SF Urban Properties-Aktien wären am 16.11.2026 1’152.54 CHF wert, da der Schlussstand 102.00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.25 Prozent angewachsen.

SF Urban Properties markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 339.89 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch