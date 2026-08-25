SF Urban Properties Aktie 3281613 / CH0032816131
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Titel SF Urban Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SF Urban Properties von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in SF Urban Properties-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit SF Urban Properties-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das SF Urban Properties-Papier an diesem Tag 86.00 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 CHF in die SF Urban Properties-Aktie investierten, hätten nun 11.628 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (99.60 CHF), wäre die Investition nun 1’158.14 CHF wert. Mit einer Performance von +15.81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
SF Urban Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 334.10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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