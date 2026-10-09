Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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|Rentable Sensirion-Investition?
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09.10.2026 10:02:31
SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sensirion von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sensirion-Aktien verlieren können.
Die Sensirion-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 115.40 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.666 Sensirion-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 763.43 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 88.10 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -23.66 Prozent.
Sensirion wurde am Markt mit 1.40 Mrd. CHF bewertet. Am 22.03.2018 fand der erste Handelstag des Sensirion-Papiers an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Sensirion-Papiers wurde der Erstkurs mit 45.15 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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