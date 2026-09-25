SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen

Das Sensirion-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Sensirion-Papier an diesem Tag bei 62.20 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 160.772 Sensirion-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 24.09.2026 13’295.82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 82.70 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 32.96 Prozent.

Der Marktwert von Sensirion betrug jüngst 1.31 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wurden Sensirion-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Sensirion-Aktie lag damals bei 45.15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch