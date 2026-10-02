Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72.50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.379 Sensirion-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122.34 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 01.10.2026 auf 88.70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.34 Prozent vermehrt.
Sensirion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.35 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Sensirion-Aktie an der Börse SWX war der 22.03.2018. Den ersten Handelstag begann das Sensirion-Papier bei 45.15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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