Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’661 0.3%  SPI 19’397 0.3%  Dow 51’175 0.5%  DAX 25’231 1.2%  Euro 0.9327 -0.2%  EStoxx50 6’239 1.0%  Gold 4’146 -0.8%  Bitcoin 69’759 -1.0%  Dollar 0.8286 -0.3%  Öl 102.8 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Apple plant KI-Server mit M8-Ultra-Chips und prüft NVIDIA-Technologie - Aktien im Blick
Oura verschiebt Börsengang - was Aktien-Anleger wissen sollten
KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
US-Arbeitsmarktdaten im Blick: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Franken
Bayer-Aktie im Fokus: Neues US-Werk für Milliardensumme geplant - das steckt dahinter
Suche...

Sensirion Aktie 40670512 / CH0406705126

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Sensirion-Investition 02.10.2026 10:02:34

SPI-Titel Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Sensirion
93.30 CHF 5.56%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 72.50 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.379 Sensirion-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 122.34 CHF, da sich der Wert einer Sensirion-Aktie am 01.10.2026 auf 88.70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 22.34 Prozent vermehrt.

Sensirion markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1.35 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Sensirion-Aktie an der Börse SWX war der 22.03.2018. Den ersten Handelstag begann das Sensirion-Papier bei 45.15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten