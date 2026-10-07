Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schweizerische Nationalbank-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren Schweizerische Nationalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Schweizerische Nationalbank-Anteile an diesem Tag bei 3’850.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2.597 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 06.10.2026 8’181.82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3’150.00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18.18 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Schweizerische Nationalbank zuletzt 314.33 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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