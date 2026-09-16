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Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265

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Investmentbeispiel 16.09.2026 10:02:28

SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schweizerische Nationalbank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Schweizerische Nationalbank
3060.67 CHF 2.20%
Kaufen Verkaufen

Vor 3 Jahren wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Schweizerische Nationalbank-Aktie bei 4’650.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.151 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 6’666.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 3’100.00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 33.33 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Schweizerische Nationalbank belief sich zuletzt auf 305.16 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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