Schweizerische Nationalbank Aktie 131926 / CH0001319265
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Schweizerische Nationalbank-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Schweizerische Nationalbank-Aktie bei 5’160.00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0.019 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.09.2026 gerechnet (3’170.00 CHF), wäre das Investment nun 61.43 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 38.57 Prozent.
Schweizerische Nationalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 317.10 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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