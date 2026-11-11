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|Schweizerische Nationalbank-Performance im Blick
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4’150.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.241 Schweizerische Nationalbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 756.63 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 10.11.2026 auf 3’140.00 CHF belief. Mit einer Performance von -24.34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich jüngst auf 315.14 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank
Analysen zu Schweizerische Nationalbank
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Schweizerische Nationalbank am 11.11.2026
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