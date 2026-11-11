SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 4’150.00 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.241 Schweizerische Nationalbank-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 756.63 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 10.11.2026 auf 3’140.00 CHF belief. Mit einer Performance von -24.34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Schweizerische Nationalbank belief sich jüngst auf 315.14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch