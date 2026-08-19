SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 4’810.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.208 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 634.10 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Anteils am 18.08.2026 auf 3’050.00 CHF belief. Damit wäre die Investition 36.59 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 310.26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch