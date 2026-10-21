SPI-Titel Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5’140.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.195 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 610.89 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 20.10.2026 auf 3’140.00 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 38.91 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Schweizerische Nationalbank eine Marktkapitalisierung von 308.87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch