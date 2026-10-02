Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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02.10.2026 10:02:34
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Schlatter Industries-Investment gewesen.
Vor 3 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 23.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Schlatter Industries-Papier investiert hätte, befänden sich nun 432.943 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 20.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’658.86 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 13.41 Prozent.
Schlatter Industries war somit zuletzt am Markt 22.04 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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