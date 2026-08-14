Schlatter Industries Aktie 227731 / CH0002277314
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schlatter Industries-Aktien gewesen.
Das Schlatter Industries-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schlatter Industries-Aktie letztlich bei 24.64 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 40.588 Schlatter Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 19.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 771.18 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 22.88 Prozent gleich.
Insgesamt war Schlatter Industries zuletzt 21.00 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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