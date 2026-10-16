SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schlatter Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurde das Schlatter Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 40.37 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 24.769 Schlatter Industries-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Schlatter Industries-Aktien wären am 15.10.2026 510.24 CHF wert, da der Schlussstand 20.60 CHF betrug. Damit wäre die Investition um 48.98 Prozent gesunken.

Schlatter Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23.15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch