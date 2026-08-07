Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schindler von vor 5 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in Schindler-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Am 07.08.2021 wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Schindler-Aktie 284.60 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35.137 Schindler-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9’047.79 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 06.08.2026 auf 257.50 CHF belief. Damit wäre die Investition 9.52 Prozent weniger wert.
Schindler war somit zuletzt am Markt 27.08 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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