SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 278.60 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.589 Schindler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 910.27 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 16.09.2026 auf 253.60 CHF belief. Damit wäre die Investition um 8.97 Prozent gesunken.

Insgesamt war Schindler zuletzt 26.82 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch