Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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03.09.2026 10:02:30
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren Schindler-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Schindler-Aktie an diesem Tag 295.60 CHF wert. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 33.829 Schindler-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 02.09.2026 auf 258.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8’734.78 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 12.65 Prozent verkleinert.
Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 27.72 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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