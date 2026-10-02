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Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212

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Frühe Anlage 02.10.2026 10:02:34

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Schindler
252.67 CHF 0.27%
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Heute vor 5 Jahren wurden Schindler-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schindler-Aktie letztlich bei 239.60 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4.174 Anteilen. Die gehaltenen Schindler-Anteile wären am 01.10.2026 1’045.49 CHF wert, da der Schlussstand 250.50 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4.55 Prozent zugenommen.

Schindler wurde am Markt mit 26.93 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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