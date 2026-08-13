SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 3 Jahren verdient

Am 13.08.2023 wurde die Schindler-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Schindler-Papier letztlich bei 203.10 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 49.237 Anteilen. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 12.08.2026 12’860.66 CHF wert, da der Schlussstand 261.20 CHF betrug. Das entspricht einem Plus von 28.61 Prozent.

Schindler erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 27.72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch