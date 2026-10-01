SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schindler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Schindler-Anteile bei 299.00 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.334 Schindler-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87.16 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 30.09.2026 auf 260.60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12.84 Prozent.

Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 27.86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch