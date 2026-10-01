Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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01.10.2026 10:02:04
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schindler-Investment von vor einem Jahr verloren
Wer vor Jahren in Schindler eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schindler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Schindler-Anteile bei 299.00 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.334 Schindler-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87.16 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 30.09.2026 auf 260.60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -12.84 Prozent.
Der Börsenwert von Schindler belief sich jüngst auf 27.86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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