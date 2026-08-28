SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 184.80 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54.113 Schindler-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 258.50 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13’988.10 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 39.88 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Schindler zuletzt 27.30 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch