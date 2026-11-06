SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schindler-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das Schindler-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Schindler-Aktie bei 178.60 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.560 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 05.11.2026 168.25 CHF wert, da der Schlussstand 300.50 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 68.25 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 31.86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch