SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr eingefahren

Das Schindler-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Schindler-Aktie betrug an diesem Tag 271.00 CHF. Bei einem Schindler-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.690 Schindler-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’105.17 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 12.11.2026 auf 299.50 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10.52 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Schindler belief sich zuletzt auf 31.86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch