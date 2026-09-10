Schindler Aktie 2463819 / CH0024638196
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Schindler eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurde das Schindler-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 190.60 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Schindler-Aktie investierten, hätten nun 0.525 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 131.79 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 09.09.2026 auf 251.20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 31.79 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 26.86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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