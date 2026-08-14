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Schindler Aktie 2463821 / CH0024638212

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Schindler-Performance im Blick 14.08.2026 10:02:28

SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Schindler eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Schindler
252.04 CHF 0.42%
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Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schindler-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 194.20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.515 Schindler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 252.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.76 CHF wert. Damit wäre die Investition um 29.76 Prozent gestiegen.

Der Marktwert von Schindler betrug jüngst 26.74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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