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Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821

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Santhera Pharmaceuticals-Performance im Blick 27.08.2026 10:02:02

SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Santhera Pharmaceuticals von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Santhera Pharmaceuticals-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Santhera Pharmaceuticals
15.43 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Santhera Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Santhera Pharmaceuticals-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 498.50 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20.060 Santhera Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 15.66 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 314.14 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 96.86 Prozent verringert.

Der Santhera Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 233.03 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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