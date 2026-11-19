Am 19.11.2016 wurde das Santhera Pharmaceuticals-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 461.00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Santhera Pharmaceuticals-Papier investiert hätte, hätte er nun 21.692 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.11.2026 gerechnet (13.80 CHF), wäre das Investment nun 299.35 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 97.01 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Santhera Pharmaceuticals betrug jüngst 217.74 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch