Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
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06.08.2026 10:02:29
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Santhera Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Santhera Pharmaceuticals eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13.74 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 727.802 Santhera Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’873.36 CHF, da sich der Wert einer Santhera Pharmaceuticals-Aktie am 05.08.2026 auf 14.94 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +8.73 Prozent.
Alle Santhera Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 208.64 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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