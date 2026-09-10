Santhera Pharmaceuticals Aktie 127602882 / CH1276028821
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10.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Santhera Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Santhera Pharmaceuticals-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie Anlegern gebracht.
Am 10.09.2023 wurden Santhera Pharmaceuticals-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 8.36 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Santhera Pharmaceuticals-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 119.617 Santhera Pharmaceuticals-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (16.26 CHF), wäre die Investition nun 1’944.98 CHF wert. Mit einer Performance von +94.50 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Santhera Pharmaceuticals jüngst 252.35 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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