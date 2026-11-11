SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier bei 484.50 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.064 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie auf 719.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’484.00 CHF wert. Mit einer Performance von +48.40 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Sankt Galler Kantonalbank (N) eine Marktkapitalisierung von 4.25 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch