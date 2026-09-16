Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie bei 490.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investierten, hätten nun 20.408 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers auf 680.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’877.55 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 38.78 Prozent.
Sankt Galler Kantonalbank (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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