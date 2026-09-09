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Sankt Galler Kantonalbank Aktie 1148406 / CH0011484067

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Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investmentbeispiel 09.09.2026 10:02:26

SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Sankt Galler Kantonalbank
661.78 CHF -1.36%
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Vor 1 Jahr wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 505.00 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.980 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 675.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’336.63 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 33.66 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Sankt Galler Kantonalbank (N) eine Marktkapitalisierung von 4.06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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