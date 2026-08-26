SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile bei 424.50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 23.557 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie auf 651.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’335.69 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 53.36 Prozent.

Insgesamt war Sankt Galler Kantonalbank (N) zuletzt 3.86 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch