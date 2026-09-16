Sandoz Aktie 124359842 / CH1243598427
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Sandoz-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 16.09.2025 wurde das Sandoz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46.94 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sandoz-Aktie investiert, befänden sich nun 21.304 Sandoz-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 65.78 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’401.36 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40.14 Prozent.
Das Sandoz-IPO fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Sandoz-Papiers wurde der Erstkurs mit 24.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandoz
|
10:02
|SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI beginnt Mittwochssitzung im Plus (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Sandoz issues EUR 500 million bond (EQS Group)
|
11.09.26
|SLI aktuell: SLI am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Gute Stimmung in Zürich: mittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
11.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.09.26
|SLI-Handel aktuell: SLI verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)