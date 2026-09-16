SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 16.09.2025 wurde das Sandoz-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 46.94 CHF wert. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Sandoz-Aktie investiert, befänden sich nun 21.304 Sandoz-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 65.78 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1’401.36 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +40.14 Prozent.

Das Sandoz-IPO fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Sandoz-Papiers wurde der Erstkurs mit 24.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch