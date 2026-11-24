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|Rentabler Romande Energie-Einstieg?
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24.11.2026 10:02:13
SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Romande Energie von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Romande Energie-Investment gewesen.
Am 24.11.2023 wurde das Romande Energie-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 53.60 CHF wert. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 186.567 Romande Energie-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 23.11.2026 9’067.16 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 48.60 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 9.33 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Romande Energie bezifferte sich zuletzt auf 1.23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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