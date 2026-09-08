SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 08.09.2021 wurden Romande Energie-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 50.20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, befänden sich nun 1.992 Romande Energie-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 07.09.2026 auf 49.10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 97.81 CHF wert. Mit einer Performance von -2.19 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch