SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Romande Energie-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Romande Energie-Aktie bei 56.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investierten, hätten nun 1.786 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Romande Energie-Papiers auf 49.90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89.11 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10.89 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch